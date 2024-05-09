المخابرات العراقية تعلن استرداد متورطين بجريمة سبايكر من سوريا

أربيل (كوردستان24)- تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس 9 أيار 2024، من استرداد 3 إرهابيين متورطين بجريمة سبايكر، فيما أكد مصدر أمني أن الارهابيين تم استردادهم من "سجون سوريا".

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "بعملية متميزة ومتابعة حثيثة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من استرداد( 3) إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية من المتورطين بجريمة سبايكر وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء".

وفي عام 2014 اعدم عناصر من تنظيم داعش رميا بالرصاص نحو 1700 جندي كانوا قد فروا من قاعدة سبايكر الواقعة قرب تكريت في اعقاب سقوط مدينة الموصل.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية اعتقلت السلطات العراقية العديد من المتهمين ونفذت بحق الكثير منهم حكم الاعدام شنقا.

ولا يعرف بالضبط عدد المتهمين بمذبحة سبايكر في السجون العراقية او عدد اولئك الذين يرجح ان يواجهون حكم الاعدام.