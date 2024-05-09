وزارة البلديات والسياحة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع في محافظة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 9 أيار 2024، عزمها تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان، حصلت كوردستان24 على نسخة منه، إنه "وفقاً لعدة مراسيم وزارية، تمت الموافقة على صرف مبلغ قدره مليار و327 مليون و120 ألف دينار لصالح رئاسة بلدية السليمانية، بهدف تقديم الخدمات لمختلف أنحاء المدينة".

ووفقاً لبيان الوزارة، "المبلغ المخصص ليس جزءاً من إيرادات بلدية السليمانية، بل سيتم إنفاقه وفقاً لتوجيهات المبادئ المالية المتعلقة بالإيرادات، من أجل توفير الوقود لمعمل الأسفلت التابع لبلدية المدينة، وتقديم الخدمات للشوارع والأحياء، وتنفيذ حملة ترميم لشوارع مدينة السليمانية".