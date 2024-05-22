أمن

أربيل.. القوات الامنية تحبط محاولة لتهريب الادوية عبر حافلة سياحية الى بغداد

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- ضبطت القوات الأمنية في أربيل حافلة سياحية استخدمت في تهريب الأدوية الى بغداد، وكانت تحتوي على "377" كرتونة من أدوية أمراض السكر والضغط والتجميل والفيتامينات.

وقال مراسل كوردستان24 "إن مديرية أسايش أربيل وبالتنسيق مع لجان قائممقامية أربيل والسيطرة النوعية في وزارة الصحة بإقليم كوردستان، ضبطت حافلة سياحية استخدمت في تهريب الأدوية الى بغداد".

وأضاف "تم تخزين الأدوية في مخزن كبير دون مراعاة التعليمات الصحية ودرجات الحرارة الخاصة بحفظ الأدوية".

وأشار الى أنهم "أخفوا الأدوية المعدة للتهريب داخل أماكن سرية في الحافلة السياحية".

بدوره قال الدكتور محمد رشيد مدير قسم مراقبة سوق الأدوية في السيطرة النوعية في مديرية صحة أربيل لكوردستان24 "ضبطنا عدة أنواع من الأدوية وبكميات كبيرة جداً "377" كارتون، معظمها لأمراض السكر والضغط والتجميل والفيتامينات".

وأضاف "تم استيراد هذه الأدوية بصورة قانونية من قبل شركة خاصة بالأدوية في إقليم كوردستان، ولكن لا ندري لماذا حاولوا إرسال الأدوية بهذه الطريقة غير القانونية عن طريق حافلة سياحية إلى بغداد والمدن الجنوبية".

وتابع قائلاً "تخزين الأدوية بهذه الطريقة يؤثر على جودتها، خاصة وإ‘ن في هذا المخزن لم يتم مراعاة التعليمات الصحية لتخزين الأدوية".

وأشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين".

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