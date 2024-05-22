الصين تبني 8000 مدرسة في العراق وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال سفير العراق في جمهورية الصين الشعبية، شورش سعيد، إن بكين ستبني 8000 مدرسة في عموم العراق وإقليم كوردستان، وذلك كجزءٍ من اتفاقية النفط مقابل الاستثمار.

وخلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أكّد سعيد أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال عام 2023 الماضي بلغ 50 مليار دولار، لافتاً إلى توقعاتٍ بارتفاعه إلى 55 مليار دولار عام 2024 الجاري.

وحول توسيع العلاقات الدبلوماسية ومزيد من التسهيلات لرجال الأعمال، قال السفير العراقي إن الصين افتتحت قنصلية لها في البصرة، بالمقابل وبالإضافة إلى بكين، افتتح العراق قنصلية في مدينة غوانجو جنوب شرقي البلاد، ما سيسهل عمل التجار لزيادة تبادل البضائع.

ولفت القنصل شورش سعيد إلى أن العراق هو ثاني أكبر مصدّر للنفط إلى الصين.

وفيما يتعلق بجودة السيارات الصينية، قال السفير العراقي: في السنوات الثلاث المقبلة، سيتم تصميم الجودة بما يتناسب مع مناخ العراق، ومع ذلك، لا يوجد اتفاق رسمي بين الحكومتين لتصدير السيارات، لكن توجد عقود تجارية بين الشركات.