زعماء وقادة فقدوا حياتهم في حوادث جوية قبل رئيسي

أربيل (كوردستان24)- قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قتل في حادث تحطّم مروحية مع آخرين من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، قتل زعماء آخرون بحوادث جوية.

في ما يأتي أبرزهم:

- 2024: الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينييرا -

في السادس من شباط/فبراير 2024، توفي الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينييرا (الذي تولى الرئاسة عام 2010 في ولاية مدّتها أربع سنوات، ليعود ويتولى المنصب خلفا لميشيل باشليه من العام 2018 وحتى العام 2022)، في تحطّم طائرة في منطقة لاغو رانكو التي تعتبر مقصدا سياحيا والواقعة على مسافة نحو 920 كيلومترا إلى الجنوب من سانتياغو.

- 2010: الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي -

في العاشر من نيسان/أبريل 2010، تحطّمت طائرة "توبوليف تو-154" وفيها 96 شخصا، بينهم الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي، مع مسؤولين بولنديين كبار سياسيين وعسكريين، أثناء محاولتها الهبوط في مطار قرب سمولينسك (غرب روسيا)، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها. وتبين أن الحادث وقع بسبب سوء الاحوال الجوية، لكن أيضا بسبب أخطاء ارتكبها الطياران البولنديان والمراقبون الجويون الروس.

- 2005: زعيم التمرد في السودان جون قرنق -

في 30 تموز/يوليو 2005، قتل زعيم المتمردين السابق جون قرنق الذي أصبح نائبا لرئيس البلاد في السودان، في حادث تعرضت له مروحية كانت تقله من أوغندا.

- 2004: الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي -

في 26 شباط/فبراير 2004، قُتل الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي مع 8 آخرين في حادث تحطم طائرة في جنوب البوسنة، بينما كانت تتهيأ للهبوط في موستار.

- 1994: الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا ونظيره البوروندي سيبريان نتارياميرا -

في السادس من نيسان/أبريل 1994، أُسقطت طائرة فالكون 50 كانت تقل الرئيس جوفينال هابياريمانا ونظيره البوروندي سيبريان نتارياميرا في كيغالي بصاروخ واحد على الأقل. ويعتبر هذا الهجوم بمثابة الدافع وراء الإبادة الجماعية ضد أقلية التوتسي، متسببة بمقتل أكثر من 800 ألف شخص وفقًا للأمم المتحدة.

-1988: الرئيس الباكستاني ضياء الحق -

في 17 آب/أغسطس 1988، كان الرئيس الباكستاني ضياء الحق من بين ضحايا تحطم طائرة قرب باهاوالبور (في وسط شرق باكستان).

- 1986: رئيس موزمبيق سامورا ماشيل -

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1986، قُتل أول رئيس لدولة موزمبيق سامورا ماشيل، مع 24 شخصًا في حادث تعرضت له طائرته من طراز "توبوليف تي يو 134" شمال شرق جنوب إفريقيا.