الجيش الأميركي يعلن اعتراض 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون باليمن

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس 23 أيار 2023، نجاح قواتها في اعتراض 4 مسيّرات أطلقتها جماعة الحوثي من مناطق سيطرتها في اليمن يوم أمس.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن القوات اعتبرت المسيّرات الحوثية تهديداً وشيكاً لها ولقوات التحالف وللسفن التجارية.

وفي السياق، قالت جماعة الحوثي في بيان أمس الأربعاء، إن طائرات أميركية بريطانية شنت ست غارات جوية على مطار الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي غرب اليمن.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، تعمل القوات الأميركية والبريطانية ضمن تحالف حارس الازدهار في البحر الأحمر بعد تصعيد جماعة الحوثي عسكرياً تجاه استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر منذ أواخر الشهر الماضي.

وتقول جماعة الحوثي إنها تستهدف السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية أو المنطلقة منها بهدف الضغط على القوات الإسرائيلية للسماح بدخول المعونات الإغاثية والأدوية إلى قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وشددت الجماعة على استمرارها في استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي مؤخراً حتى ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.