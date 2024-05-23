صحة دهوك تعلن افتتاح مستشفيات جديدة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير عام صحة دهوك، أفراسياب موسى، افتتاح عددٍ من المستشفيات الجديدة ضمن حدود المحافظة، مما يحقق تقدماً جديداً في قطاع الصحة.

وقال موسى لـ كوردستان24، اليوم الخميس 23 أيار 2024، "هدفنا التوسع في تقديم الخدمات الصحية، وأن يتلقى المواطنين العلاج داخل مناطقهم، دون الاضطرار إلى التنقل لمدينة أومحافظة أخرى، حاولنا افتتاح المستشفيات في الأقضية والنواحي، وتوفير الكوادر والمواد والأجهزة".

وأشار إلى "بناء مستشفى شيلادزي ب 43 مليون دولار، ليخدم كافة المناطق في آميدي "العمادية"، حيث يوفر المستشفى كافة المواد والأجهزة الطبية، لإجراء العمليات، وبيات المرضى".

وعن مستشفى السرطان، تحدث عن "ترميم مستشفى الطوارئ في دهوك وتجديده، وتخصيصه لاستقبال مرضى السرطان، حيث سيزود بمخبر متطور، إلى جانب مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان".

وأضاف، "يخصص نحو 175 مليون دينار من صندوق السرطان، لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب إرسال المصابين بالأمراض النادرة إلى خارج البلاد".

وتابع: "مركز القلب في دهوك من أفضل المراكز على مستوى العراق، خاصة مركز أمراض القلب الخاص بالأطفال".