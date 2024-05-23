بروكسل.. ملتقى حول أهمية المواقع الأثرية في كوردستان والأردن

أربيل (كوردستان24) بدعوة رسمية من اليونسكو والاتحاد الأوروبي، شارك وفد من حكومة إقليم كوردستان في ملتقى الآثار الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بـبروكسل.

وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، دلاور آژگيي، لـ كوردستان24 عربية، "تلقينا دعوة رسمية، لحضور هذا الملتقى، الذي انطلق بتنسيق مشترك من اليونسكو والاتحاد الأوروبي، وحضره محافظ دهوك والمسؤول المشرف على ترميم وتجديد قلعة أربيل.

وأضاف: "المراسم كانت خاصة بمشاريع الاتحاد الأوروبي واليونسكو الخاصة بالتعريف بـ الآثار في الأردن وإقليم كوردستان".

وتابع: "يسعى الاتحاد الأوروبي عن طريق اليونسكو إلى تحمل جزء من نفقات تجديد وترميم قلعة أربيل إلى جانب 7 مواقع آثرية في دهوك".

وأردف: "شهدت المراسم مشاركة من عدة دول أوروبية، من ضمنهم السفير الإيراني والسفير الأردني، وكانت فرصة جيدة لتسليط الضوء على المواقع الأثرية في إقليم كوردستان".

ومضى في القول: "من جانبنا، بيَننا للحضور أهمية كوردستان التاريخية والتراثية في العالم، وتلك ليست ثروة كوردستان الخاصة بل هي ثروة للعالم بأكمله لذا من المهم أن يتعاون الجميع مع كوردستان وأن لا يبخلو عليها بتجربتهم وعلمهم"، إلى جانب "المساعدة في تمويل استكشاف المواقع الأثرية والكشف عن مواقع جديدة وترميمها لتصبح مصدراً جديداً للموارد لمواطني كوردستان، من خلال تنشيط السياحة وجذب السياح".

ولفت إلى أهمية الملتقى قائلاً "كانت مراسم مهمة جداً لنا كوفد إقليم كوردستان، حيث تحدثنا أيضاً عن أهمية كهف شاندر والاكتشافات التي حدثت فيه".