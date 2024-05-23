سیاسة

البرلمان العراقي يستضيف وزيرة المالية الاتحادية بشأن جداول موازنة 2024

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مجلس النواب العراقي / أرشيف
مجلس النواب العراقي / أرشيف
العراق مجلس النواب العراقي استضافة وزيرة المالية الاتحادية جداول موازنة 2024

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني، اليوم الخميس، استضافة وزيرة المالية الاتحادية مطلع الأسبوع المقبل بشأن جداول موازنة 2024.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان اطلعت عليه كوردستان24، قوله: إنه "سيتم استضافة وزيرة المالية مطلع الأسبوع المقبل بشأن جداول موازنة 2024".

وأشار إلى أنه "سيتم مناقشة وزيرة المالية بأسباب زيادة النفقات التشغيلية فضلاً عن ملف التمويل".

وأضاف: "اتفقنا على إنجاز مناقشات قانون تعديل الملاك في الاجتماع المقبل؛ بغية تقديمه إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه".

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