شهاب: ننتظر قرار المفوضية لتحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، اليوم الخميس 23 أيار 2024، بأنهم ينتظرون تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان، وذلك بناءً على طلب رسمي تتقدم به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى رئاسة الإقليم.

شهاب أدلى بهذا التصريح لعدد من وسائل الإعلام، بما فيها كوردستان24، على هامش حضوره مجلس عزاء الرئيس الإيراني ومرافقيه، في القنصلية العامة الإيرانية في أربيل.

وصرح شهاب قائلاً: "من المقرر أن تعقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجتماعاً لمراجعة برنامجها المتعلق بانتخابات برلمان كوردستان".

وتابع: "نحن بانتظار خطوات المفوضية في هذا الشأن، إذ أن القرار بيدها وهي ملزمة بالموعد المحدد سابقاً للانتخابات".

وأضاف شهاب: "إذا لم تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في الموعد المحدد وفقاً لقرار الهيئة القضائية للانتخابات الصادر مؤخراً، فيجب عليها إبلاغنا بذلك. وفي حال تم إبلاغنا، فإن رئاسة إقليم كوردستان ستقوم بتحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية".

يأتي هذا بعد أن قررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي.

في حين نقضت تظلّم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ 11 المخصصة لها والتي ألغتها المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

ووزّعت الهيئة القضائية للانتخابات المقاعد الخمسة وفق الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعدٌ واحد في محافظة دهوك.