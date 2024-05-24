فيصل صادق: مليون ونصف سائح زاروا المناطق السياحية في سوران

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير عام السياحة في إدارة سوران المستقلة ان مليون ونصف المليون سائح زاروا المناطق السياحية في سوران هذا العام، ونتوقع ان يكون عدد السياح أعلى بكثير في موسم الصيف.

وقال مدير عام السياحة في إدارة سوران المستقلة فيصل صادق اليوم الجمعة 24 ايار 2024 لكوردستان24 "في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري، زار نحو مليون ونصف المليون سائح المناطق السياحية في سوران".

وأضاف فيصل صادق "نتوقع زيادة أعداد السياح في موسم الصيف، لان عيد الاضحى على الابواب وامتحانات المدارس والجامعات على وشك الانتهاء، وأجواء الطقس مناسبة خاصة في سوران".

وحول المناطق السياحية التي يزورها السياح، قال فيصل صادق "ان المنطقة واسعة ويوجد فيها العديد من المناطق السياحية المقسمة على عدة أقضية، لاننا في مناطق خليفان ورواندز وجومان وميركسور، لدينا القدرة على جذب السياح، والمساحات الشاسعة وجمال الطبيعة في هذه المنطقة جعلت الكثير من السياح يأتون إليها".

وأشار الى أنهم "يعتزمون إيلاء المزيد من الاهتمام لمنطقة سيدكان في إدارة سوران المستقلة، حتى نتمكن من إنشاء مشاريع سياحية فيها".

وكان ابراهيم عبدالمجيد قال لـ كوردستان24 في وقت سابق "خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الحالي، دخل إقليم كوردستان مليون و500 ألف سائح".

وتوقع ازدياد نسبة توافد السياح مقارنة بالعام المنصرم، حيث زار إقليم كوردستان أكثر من 7 ملايين سائح".

أولت حكومة إقليم كوردستان المزيد من الاهتمام بتعزيز البنية التحتية للسياحة في السنوات الأربع الماضية، كجزء من جدول أعمال التشيكلة الحكومية التاسعة، لتنويع مصادر الدخل، وستثمرت 4.5 مليار دولار في هذا القطاع، وبحسب ابراهيم عبد المجيد فإن قطاع السياحة في اقليم كوردستان متقدم بنسبة 42%، على جميع القطاعات الأخرى.