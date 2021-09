K24- هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌ت هه‌رێمی كوردستان رایگه‌یاند، تا ئێستا توانراوه‌ ڤاكسین به‌ڕێژه‌ی له‌ 35%ی مامۆستایان بدرێت و هه‌وڵ به‌گه‌ڵ سه‌ره‌تای ساڵی نوێی خوێندن ته‌واوی مامۆستایان ڤاكسین وه‌ربگرن.

ئه‌م گوتانه‌ی سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێم له‌ زنجیره‌ تویتێكدا له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی تویته‌ر هاتوون و نووسیویه‌تی: ئێمه‌ كار بۆ ئه‌وه‌ ده‌كه‌ین، ژماره‌ی بنكه‌كانی پێدانی ڤاكسین به‌ هێزه‌كانی پێشمه‌رگه‌ش زیاتر بكه‌ین و وه‌ك ئاماژه‌ی پێدا، تا ئێستا زیاتر له‌ 10 هه‌زار پێشمه‌رگه‌ ڤاكسینیان وه‌رگرتووه‌.

هه‌روه‌ها دووپاتیكرده‌وه‌، ‌تا ئێستا 800 هه‌زار ژه‌مه‌ ڤاكسین به‌ هاووڵاتییان دراون و نووسیویه‌تی: "ڤاكسین وه‌ربگرن، كوردستان بپارێزن".

