له‌ خولی نێوخۆیی ئیرله‌ندا، گۆڵپارێزی یانه‌ی گلینتۆران به‌هۆی ئه‌وه‌ی گۆڵێكی لێكرا كاردانه‌وه‌ی توندی له‌ دژی یاریزانێكی خۆی به‌كارهێنا و لێیدا.

له‌ خولی ئیرله‌ندا، ئارۆن مه‌ككاری گۆڵپارێزی یانه‌ی گلینتۆران له‌ خوله‌كی 80 گۆڵێكی له‌سه‌ر تۆماركرا، كه‌ تێیدا به‌و گۆڵه‌ ئه‌نجامی یارییه‌كه‌ یه‌كسان كرایه‌وه‌، گۆڵپارێزه‌كه‌ راسته‌وخۆ ڕق و توڕه‌یی گۆڵه‌كه‌ی به‌ یاریزانێكی یانه‌كه‌ی (بۆبی پێرێنز) ڕشت و به‌ هۆكاری گۆڵه‌كه‌ی زانی و له‌سه‌ر زه‌وی درێژی كرد و لێی دا، به‌جۆرێك به‌ریه‌ككه‌وتن ڕوویدا یاریزانه‌كانی هاویانه‌كه‌ی هه‌وڵیاندا دووری بخه‌نه‌وه‌ و یاریزانه‌كه‌یان له‌ژێر چنگی گۆڵپارێزه‌كه‌ ده‌رهێنا.

دواتر ناوبژیوان كارتی سووری به‌ڕووی مه‌ككاری به‌رز كرده‌وه‌ و تیپه‌كه‌ی به‌ 10 یاریزانه‌وه‌ 10 خوله‌كی كۆتایی ته‌واو كرد و یارییه‌كه‌ به‌ یه‌كسانبوون كۆتایی هات.

ئارۆن ماككاری ته‌مه‌ن 29 ساڵ، پێشتر ئه‌زموونی له‌ پرێمه‌رلیگ له‌گه‌ڵ یانه‌ی ولڤرهامتن هه‌بووه‌ و یاریی بۆ یانه‌كانی پۆرتسموس و باری و یۆرك سیتیش كردووه‌.

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



Watch live 👉 https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2