مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان جارێكی دیكه‌ داوای له‌ خه‌ڵكی كوردستان كرده‌وه‌، روو بكه‌نه‌ بنكه‌كانی وه‌رگرتنی ڤاكسین و بۆ خۆپاراستن له‌ كۆرۆنا ڤاكسین وه‌ربگرن.

مه‌سرور بارزانی، له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی تویته‌ر، له‌ هه‌ژماری خۆی نووسیویه‌تی: هانی خه‌ڵكی كوردستان ده‌ده‌م، ڤاكسین وه‌ربگرن و خۆیان و ئازیزانیان له‌ مه‌ترسی ڤایرۆسی كۆرۆنا بپارێزن.

هه‌روه‌ها نووسیویه‌تی: نزیكه‌ی 200 بنكه‌ی وه‌رگرتنی ڤاكسین به‌رده‌ستن و له‌ رێی به‌سته‌ری تایبه‌ت به‌ خۆتۆماركردنه‌وه‌، ناوی خۆتان بۆ وه‌رگرتنی ڤاكسین تۆمار بكه‌ن (حکومەتی هەرێمی كوردستان (gov.krd)).

له‌ كۆتایی په‌یامه‌كه‌یدا، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان داوایكردووه‌، خه‌ڵك به‌ وه‌رگرتنی ڤاكسین كوردستان له‌ مه‌ترسییه‌كانی په‌تای كۆرۆنا بپارێزن.

I urge Kurdistanis to get the vaccine. Protect yourselves and your loved ones from the Coronavirus.