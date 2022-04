K24- هه‌ولێر:

مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لە کۆبوونەوەی لەگەڵ رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، گفتوگۆیان له‌باره‌ی پەیوەندییەکان نێوان هەرێمی کوردستان و توركیا و دوایین پەرەسەندنەکانی عێراق و ناوچه‌كه‌ كرد.

دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆککۆماری تورکیا، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تویتێکدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تویتەر نووسیویەتی:

"خۆشحاڵم جارێکی دیکە لە تورکیام. ئەجێندای سەردان و کۆبوونەوەکان بریتی بوون لە:

پەیوەندیی دوولایەنەی نێوان هەرێمی کوردستانی عێراق و تورکیا.

دوایین پەرەسەندنەکانی عێراق و ناوچەکەش باسیان لێوەکراوە."

I’m pleased to be back in Turkey. On the agenda:



— Bilateral relations between the Kurdistan Region of Iraq and Turkey

— Latest developments in Iraq and the region