K24 - هەولێر:

كونسوڵخانه‌ی گشتی ئه‌مه‌ریكا له‌ هه‌ولێر پابه‌ندبوونی واشنتنی به‌ ئاسایشی هه‌رێمی كوردستان (به‌ پێدانی چه‌ك و كه‌لوپه‌لی سه‌ربازی) دووپاتكرده‌وه‌.

له‌ تویتێكدا كونوسوڵخانه‌ی گشتی ویلایه‌ته‌یه‌كگرتووه‌كانی ئه‌مه‌ریكا له‌هه‌ولێر رایگه‌یاند، "سوپای ئەمه‌ریکا هاوکاری سەربازی دەداتە پێشمەرگە".

هه‌روه‌ها راشیگه‌یاند، دەمانەوێت دڵنیابینەوە، هێزی پێشمەرگەی قارەمان، بۆ شەری دژی داعش، چەک و کەلوپەلی سەربازی پێویستی به‌رده‌سته‌.

واشنتن جه‌ختی له‌ بڕی هاوکارییە سەربازییەکانی سوپای ئەمریکا بۆ هه‌رێمی كوردستان كرده‌وه‌، كه‌ بریتین لە "چەند بارێک لە کەلوپەلی سەربازی، ئۆتۆمبێل و پێداویستی سەربازی دیکە".

كونسوڵخانه‌ی ئەمه‌ریکا روونیكرده‌وه‌، گەیاندنی ئەم هاوکارییە سەربازییانە، نیشانەی پابەندبوونی واشنتنە بە ئاسایشی هەرێمی کوردستان، بۆ ئەو مەبەستەش لەنزیکەوە لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە کاردەکەن.

Security cooperation is a team effort! The U.S. military is working closely with the Ministry of #Peshmerga to make sure the right equipment gets to the brave Peshmerga fighting the #ISIS threat. (1-2) pic.twitter.com/GpS6paos05