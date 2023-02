توێژەرێک سێ رۆژ لەمەوبەر پێشبینی روودانی بوومەلەرزەی لە ناوچەکە کردبوو

K24 - هەولێر:

فرانک هوگەربیتس، توێژەر و پسپۆڕی بواری زەمینلەرزە، رۆژی 3ـی شوباتی 2023، لە تویتێکدا پێشبینی روودانی بوومەلەرزەکانی ئەمڕۆی ناوچەکەی کردووە.

فرانک هوگەربیتس کە بەرەچەڵەک هۆڵەندیە، لە تویتەکەیدا نووسیویەتی: "زوو یان درەنگ بومەلەرزەیەک بەگوڕی 7.5 پلەی رێختەر لە ناوچەکانی (باشووری ناوەڕاستی تورکیا، ئوردن، سوریا، لوبنان) روودەدات.

بەرە بەیانی ئەمڕۆ دووشەممە 6ـی شوباتی 2023، بومەلەرزەیەک بە گوڕی 7.8 پلەی رێختەر 10 شاری تورکیا و باکووری کوردستانی هەژاند، دواتریش زیاتر لە 50 پاشلەرزە روویاندا، کە بەهۆیانەوە زیاتر 1014 کەس گیانیان لەدەستدا و هەزاران کەسی دیکەش برینداربوون.

دووەم بوومەلەرزەش دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ روویدا، کە بە گوڕی 7.6 پلەی رێختەر بوو، هاوکات لە شارەکانی هەرێمی کوردستانیش هەستی پێکراوە.

به‌ گوته‌ی رەجەب تەیب ئەردۆغان سه‌رۆككۆمـاری تورکیا، به‌هۆی بوومه‌له‌رزه‌كه‌وه‌ زیاتر له‌ دوو هه‌زار و 800 خانوو و باڵه‌خانه‌ له‌ توركیا و باكووری كوردستان رووخاون و نزیکەی 2500 کەس رزگارکراون.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV