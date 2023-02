ئەڤەتار2 شوێنی تایتانیکی گرتەوە له‌ سێیەم پڕ داهاتترین فیلمی مێژوو

K24 - هەولێر:

ئه‌و فیلمنانه‌ی پلەی یەکەم، سێیەم و چوارەمی پڕ داهاتترین فیلمەکانی مێژوون، لەلایەن جەیمس کامیڕۆنەوە دروستکراون.

وێبسایەتی BoxOffice Mojo رایگەیاند فیلمی Avatar The Way of Water ئێستا سێیەم پڕ داهاتترین فیلمە لە مێژووی سینەماکانی جیهان، توانی لەم هەفتەیە بە پێش فیلمی تایتانیک بکەوێتەوە بە دوو ملیار و 243 ملیۆن دۆلار، تایتانیک بە دوو ملیار و 242 ملیۆن دۆلار لە پلەی چوارەم جێگیر بوو.

لە پلەی یەکەمدا، بەشی یەکەمی فیلمی Avatar دێت بە کۆکردنەوەی نزیکەی 3 ملیار دۆلار، لە پلەی دووەم فیلمی Avengers Endgame دێت، سێیەم بەشی دووەمی ئەڤەتارە و چوارەمیش تایتانیک.

هه‌روه‌ها سێ لەم چوار فیلمە پڕ داهاتانەی مێژوو، لەلایەن دەرهێنەر جەیمس کامیڕۆن، کاری دەرهێنانی بۆکراوە، ئێستا بە پاشای هۆڵیوود لە بۆکس ئۆفیس دادەنرێت.