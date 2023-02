مۆبایلە نوێیەکەی شاومی رکابەری ئەپڵ و سامسۆنگ دەکات

K24 - هەولێر:

شاومی مۆبایلی 13 و 13 پڕۆی ئاشكرا کرد، نرخیان 1053 و 1370 دۆلارە لە ئەمەریکا.

کۆمپانیایە چینییەکە نوێترین مۆدێلی مۆبایلە گرانبەهاکەی خۆی لە بازاڕی ئەمەریکی و ئەوروپی بڵاودەکاتەوە، شاومی 13 و 13 پڕۆ پارساڵ لە وڵاتی چین بڵاوکرایەوە، ئێستا لە هەموو جیهان بەردەست دەبێت.

شاومی 13 پڕۆ خاوەنی شاشەیەکی 6.73 ئینچییە، پرۆسێسەری سناپدراگن هەشت جێن دووی لەسەرە، سێ لێنزی کامێرای هەیە و دەتوانێت بە Ultra-Fast مۆبایلەکە شەحن بکاتەوە.

2022 ساڵێکی زۆر باش نەبوو بۆ شاومی 26 لەسەدی بازاڕی مۆبایلی لەدەستدا، بەڵام ئەمساڵ دەیەوێت بە شاومی 13 پڕۆ رکابەرایەتییەکی گەورەی سامسۆنگ و ئەپڵ بکات بەهۆی بەرزی مواسەفاتی ئەو مۆبایلە.

تەواوی مواسەفاتی ئەو مۆبایلە:

Storage & RAM : 8GB + 256GB, 12GB+256GBLPDDR5X 8533Mbps RAM + UFS 4.0 storage

Display: FHD+ 6.36" AMOLED20:9, 2400 x 1080120Hz AMOLEDAdaptiveSyncTouch sampling rate: up to 240Hz HBM 1200 nits (typ), 1900 nits peak brightness

Processor: Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform

Rear Camera: Leica main camera 50MP - Leica telephoto camera10MP - Leica ultra-wide camera12MP

Video recording: HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps8K (7680x4320) video recording at 24fps

Front camera: 32MP in-display selfie cameraf/2.00.7μm pixel size, 1.4μm 4-in-1 Super Pixel

Battery & Charging: USB type-c4500mAh (typ) battery

Audio: Dual speakersDolby Atmos®Splash,Water and Dust Resistant

Operating System: MIUI 14, android 13

Network & Connectivity: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) - 5G: Supports NSA + SA - Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3

Package Contents: Xiaomi 13 / Adapter / USB Type-C Cable / SIM Eject Tool / Protective Case / Quick Start Guide /Warranty Card