سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی پیرۆزبایی لە شا چارلسی سێیەم دەکات

K24 – هەولێر:

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەبۆنەی بەڕێوەچوونی رێورەسمی تاج لەرسەنانەوە، پیرۆزبایی ئاراستەی شا چارلسی سێیەم، پادشای بەریتانیا و شاژن کامیلا کرد.

ئەمڕۆ شەممە (6ـی ئایاری 2023)، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تویتەر پەیامێکی بڵاوکردەوە کە تێیدا هاتووە، "پیرۆزبایی لە شا چارلسی سێیەم و شاژن کامیلا دەکەم، بەوپەڕی خۆشحاڵییەوە چاوەڕێی ئەوە دەکەین کە پەیوەندییەکانمان لە ژێر دەسەڵاتی ئێوەدا زیاتر بەهێزتر بن".

لە پەیامەکەیدا سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی ئاماژە بەوەشکردووە، "ئێمە بەردەوام بەریتانیا وەک هاوبەشێکی باوەڕپێکراو و دۆستێک دەبینین کە هەردووکیان لە مێژوومان تێدەگەن و لە تەنگانەدا لەگەڵمان دەوەستن".

ئەمڕۆ لە کڵێسای وێست مینستەر لە لەندەن، بە ئامادەبوونی خانەوادەی شاهانە و میوانێکی زۆر، رێورەسمی تاج لەسەرنان بۆ شا چارلسی سێیەم بەڕێوەچوو.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla.



We look forward to our ties strengthening further under your reign.



We continue to see the United Kingdom as a reliable partner and a friend who both understands our history, and stands by us through our tribulations -mb.