شەڕەکەی ئیلۆن مەسک و مارک زوکەربێرگ لە پەخشی راستەوخۆ دەگوازرێتەوە

K24 - هەولێر:

ئیلۆن مەسک، سەرمایەدار و دامەزرێنەری هەردوو کۆمپانیای سپەیس ئێکس و تێسلا و خاوەنی تویتەر، رایگەیاند، شەڕی نێوان خۆی و مارک زوکەربێرگ لە پەخشی راستەوخۆدا لە تویتەر دەگوازرێتەوە تا هەمووان بینەری بن.

ئیلۆن مەسک لە تویتێکدا ئاماژەی بەوەداوە، داهاتی شەڕی نێوان خۆی و زوکەربێرگ دەچێتە بواری خێرخوازی بۆ سەربازە خانەنشینەکان.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.