سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: کشتوکاڵ دەبێتە بڕبڕەی کوردستانێکی بەهێزتر

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە، "کشتوکاڵ دەبێتە بڕبڕەی کوردستانێکی بەهێزتر" و پڕۆگرامی راهێنانی نیشتمانیش سوودی بۆ هەزاران جووتیاری کوردستان دەبێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە 9ـی ئابی 2023، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە پۆستێکی تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس"ـدا ئاماژەی بەوە داوە، پڕۆگرامی راهێنانی نیشتمانی سوودی بۆ هەزاران جووتیاری هەرێمی کوردستان دەبێت.

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا جەختی لەوە کردووەتەوە، "کشتوکاڵ دەبێتە بڕبڕەی کوردستانێکی بەهێزتر".

Our national training program will provide these benefits to 1,000 Kurdistani farmers:



• Increase production of selected products

• Compliance with export standards

• Links to new international buyers



Agriculture will become the backbone of #StrongerKurdistan.