لیۆنێل مێسی یەکێکە لە دەوڵەمەندترین یاریزانانی جیهان و سامانەکەی لە رێگەی لاکێشەی سەوزەوە گەیشتووەتە نزیکەی یەک ملیارد دۆلار، لیۆ لە ریزەکانی یانەی ئینتەر مەیامی یەکێکە لە یاریزانە دەوڵەمەندەکان، بەڵام یاریزانێک لەو یانەیە هەیە سامانەکەی لە لیۆ زیاترە.

لیۆناردۆ کامپانا هێرشبەری ئیکوادۆری ته‌مه‌ن 23 ساڵه‌ی یانەی ئینتەر مەیامی ئەمریکا، ئەو یاریزانەیە کە سامانەکەی زیاترە لە یەک ملیار دۆلار، واتە لە مێسی دەوڵەمەندترە و یەکێکە لە یاریزانە دەوڵەمەندەکانی جیهان، بەڵام ئەو یاریزانە هەموو ئەو سامانەی لە بنەماڵەکەی بۆی ماوەتەوە.

پابلۆ کامپانا باوکی یاریزانێکی پیشەگەری تێنس بووه‌ و نوێنەرایەتی وڵاتەکەی کرد لە یارییەکانی ئۆڵۆمپیادی ئاتڵانتا ساڵی 1996. هەروەها باپیرە گەورەشی گابرێل شەش جار پاڵەوانی خولی ئیکوادۆر بووە.

کامپانا بەهەمان شێوە ئیسیدرۆی باپیریشی بۆ ماوەی 15 ساڵ سەرۆکی یانەی بارسێلۆنای ئیکوادۆری بووە، ئەو تیپەی بڕیاریدا یاریگاکە بە ناوی ئەوەوە بکرێت، بەو پێیەی هاوکاری دروستکردنی یاریگاکە بووە. بۆیە کامپانا هەر لە سایەی خێزانەکەیەوەیە سامانەکەی لە یەک ملیار یۆرۆ زیاترە. هەروەها باپیرەی وەزیری بازرگانی دەرەوە و وەبەرهێنان بووە، ئەمەش داهاتێکی زۆری پێبەخشیوە.

