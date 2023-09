رێبەر ئەحمەد و قاسم ئەعرەجی لە بەغدا کۆبوونەوە

K24 – هەولێر:

وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەمیانی سەردانەکەی بۆ بەغدا، لەگەڵ راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق کۆبووەوە.

رۆژی دووشەممە (11ـی ئەیلوولی 2023)، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس (تویتەری پێشوو) بڵاویکردووەتەوە، "لەمیانی سەردانەکەم بۆ بەغدا، کۆبوونەوەیەکی بەرهەمدارم هەبوو لەگەڵ قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی".

رێبەر ئەحمەد ئاماژەی بەوەشکردووە، لە کۆبوونەوەکەدا لەبارەی نیگەرانییە ئەمنییە هاوبەشەکان و رێگەکانی جێبەجێکردنی رێککەوتننامەی شنگال، گفتوگۆیان کردووە.

During my visit to #Baghdad, I had a productive meeting with @qassimalaraji, the #Iraqi National Security Advisor. We discussed mutual security concerns and ways to implement the #Sinjar Agreement. pic.twitter.com/OtDzYme2kx