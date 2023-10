K24 – هەولێر:

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئیدانەی هێرشەکەی سەر بەرێوبەرایەتی گشتی ئاسایشی تورکیا دەکات.

سەفین دزەیی بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵاتی ئێکس نووسیویەتی: "بە توندی ئیدانەی هێرشەکەی ئەمڕۆی ئەنقەرە دەکەین".

راشیگه‌یاند، "هاوخەمی خۆمان بۆ خەڵک و حکومەتی تورکیا دەردەبڕین و هیوای زوو چاکبوونەوە بۆ بریندارەکان دەخوازین".

هه‌ر ئه‌مڕۆ پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتبوو، "حکومەتی هەرێمی کوردستان، سەرکۆنەی هێرشە تیرۆریستییەکەی نزیک بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئەمنییەتی ئەنقەرە دەکات".

پێشەوا هەورامانی ئاماژەی بەوەشکردبوو، حکومەتی هەرێمی کوردستان هەڵوێستی نەگۆڕی خۆی دژی هەر کارێکی تیرۆریستی و توندڕەویی دووپاتدەکاتەوە و داوای بەهێزکردنی هاوکاری و هەماهەنگی نێودەوڵەتی دەکات، بۆ رێگری لە تیرۆر و بیری تیرۆریستی لە جیهاندا.

عەلی یەرلیکایا، وەزیری ناوخۆی تورکیا لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس (تویتەری پێشوو) رایگەیاند، "بەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی ئۆکتۆبەری 2023، نزیکەی کاتژمێر 09:30، دوو تیرۆریست کە بە ئۆتۆمبێلێکی بازرگانییەوە هاتوونەتە بەردەم دەروازەی هاتنە ژوورەوەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش سەر بە وەزارەتی ناوخۆ، هێرشێکی ترۆریستییان ئەنجام داوە".

بە گوتەی وەزیری ناوخۆی تورکیا، "یەکێک لە تیرۆریستەکان خۆی تەقاندووەتەوە و یەکێکی دیکەشیان لەلایەن هێزە ئەمنییەکانەوە کوژراوە". ئاماژەی بەوەشکرد، هەر بەهۆی رووداوەکەوە، "دوو ئەفسەری پۆلیس بە سووکی بریندرابوون".

هه‌ر ئه‌مڕۆ ئاژانسی فرانس پرێس بڵاویکردەوە، پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)، بەرپرساریەتی خۆی لە هێرشەکەی ئەمڕۆی ئەنقەرە راگەیاندووە.

