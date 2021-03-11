Robert Koch Enstitüsü: Almanya’da üçüncü dalga başladı

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19’u pandemi ilan etmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Ancak salgın hızını kesmiyor.

Günlük vaka sayısının 14 binin üzerine çıktığı Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler Almanya'da "üçüncü dalganın başladığına dair çok net işaretler var"diyerek "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Ülkedeki son duruma ilişkin gazetecilere bilgi veren Wieler, aşılama başlamasına rağmen maske takmak ve mesafeyi korumak gibi sıkı tedbilere hala ihtiyaç olduğunu belirtti. Aşılama kampanyasının mutasyona uğrayan virüse karşı bir yarış olduğunu belirten Wieler, bitiş çizgisinin göründüğünü kaydetti.

Üretim kesintileri olmaması durumunda Almanya nüfusunun yüzde 80'inin sonbaharda bağışıklık kazanabileceğini belirten Wieler, bunun olması halinde bütün kısıtlamaların kaldırılabileceğini söyledi.

WHO geçen yıl coronavirüsü pandemi lan ettiği gün dünyada 188 bin vaka ve 4 bin 300 ölüm vakası kayıtlara geçmişti. Salgının birinci yılında ise küresel toplam vaka sayısı 120 milyona, salgında ölenlerin sayısı 2,6 milyona yükseldi.

WHO’NUN ENDİŞESİ

WHO’nun en büyük endişesi aşının eşit dağıtılmaması yani yoksul ülkelerin yeterli miktarda aşı alamaması ile ilgili. WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsün dünyanın bazı bölgelerinde engelsiz yayılması halinde mutasyon ve varyantların bütün ülkeler için tehdit oluşturacağını söylüyor.

Varlıklı ülkelerin aşı üreticileriyle direk temasının olmasının piyasada WHO’nun aşıların dünyada adil bir şekilde dağıtımı için oluşturduğu Covax girişimi için yeterli aşı bulunmamasına neden olduğu belirtiliyor.

Almanya'da coronavirüs pandemisinden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı son verilere göre son 24 saat içinde 14 bin 356 yeni vaka tespit edildi. Aynı zaman zarfında 321 kişi de yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı ülke çapında 72 bin 810'a yükseldi.