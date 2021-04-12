WHO: Coronavirüsün bitmesine daha çok var

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, pandeminin son bulmasına daha çok zaman olduğunu söyledi.

Halk sağlığı tedbirlerindeki tutarsızlık nedeniyle yaşanan birçok ölümün aslında önlenebileceği konusunda uyarıda bulunan Ghebreyesus, önlemler uygulandığında virüsün yayılmasının engellendiğini vurguladı.

Ghebreyesus, küresel çapta 700 milyon dozdan fazla aşı yapılmış olmasına rağmen son 7 haftada Covid-19 vakalarının giderek arttığına dikkat çekerek, "Biz de toplumların ve ekonomilerin açılmasını, seyahatin ve ticaretin yeniden başlamasını istiyoruz. Fakat şu an birçok ülkede yoğun bakım üniteleri fazlasıyla dolu ve insanlar ölüyor ve bundan kaçınılabilir" ifadelerini kullandı.

WHO Genel Direktörü, "Covid-19 pandemisinin bitmesine daha çok var. Fakat iyimser olmak için de sebeplerimiz bulunuyor. Bu yılın ilk iki ayında vaka ve ölümlerde görülen azalma, bu virüsün ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor" dedi.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yayılmanın kafa karışıklığı, rahatlama ve kamu sağlığı tedbirlerindeki tutarsızlıktan kaynaklandığını söyledi.

Ghebreyesus, vaka sayılarının arttığı bazı ülkelerde restoran ve gece kulüplerinin hâlâ açık olduğunu, pazar yerlerinin çok azı önlem alan insanlarla dolu göründüğünü söyleyerek, "Bazı insanlar, kısmen genç oldukları için Covid-19'a yakalanmalarının önemli olmadığı yaklaşımını benimsemiş görünüyor" diye konuştu.