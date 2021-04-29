Başbakan ile Berhem Salih’ten çözüm vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’de temaslarda bulunan Irak Başbakanı Berhem Salih’le bir araya geldi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Irak’ın 2021 bütçesinin kabul edilmesinin olumlu bir adım olduğu ve adil bir şekilde Irak’ın tüm bölgelerindeki bileşenlere hizmet etmesi, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının da bir an önce verilmesi gerektiği ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki reformların da gündeme geldiği görüşmede, bütün tarafların, hükümet programının başarıya ulaşması için destek vermesi ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal statüsünün korunması gerektiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Irak’ta yapılacak olan seçimler ele alındı, Irak’taki tüm bileşenlerin hak ve taleplerinin ifadesi için uygun bir zemin sağlanmasının önemine işaret edildi.