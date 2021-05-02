Inter şampiyon oldu

HABER MERKEZİ

İtalya Seri A’nın 34’üncü haftasında oynanan maçta, Atalanta deplasmanda Sassuolo ile 1-1 berabere kalınca, Inter şampiyonluğunu garantiledi.

Önceki gün deplasmanda Crotone'yi 2-0 yenen Inter, şampiyonluk için geri sayıma geçmişti. Milano ekibinin takipçisi Atalanta, Sassuolo deplasmanında puan kaybettiği takdirde Inter'e şampiyonluğu armağan etmiş olacaktı.

Atalanta 22’nci dakikada kalecisi Pierluigi Gollini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalsa da Robin Gosens'in 32’nci dakikada attığı golle öne geçti. Fakat ikinci yarıda senaryo değişti. Sassuolo bulduğu golle maçı 1-1'e getirdi ve rakibine çelme taktı.

Bu sonuçla Atalanta 69 puana yükseldi. Inter'in 82 puanı var. Ligin bitmesinde dört maç kala 13 puanlık farka ulaşan Inter, tarihinin 19’uncu şampiyonluğuna ulaştı.

Inter sezona pek iyi bir giriş yapamadı. İlk yedi haftada dokuz puan kaybetti. Fakat sonrasında müthiş bir çıkış sergiledi. Lacivert-siyahlılar, geri kalan bölümde oynadığı 27 maça da dokuz puan kaybı sığdırdı.

Antonio Conte'nin öğrencileri ligde oynadığı son 18 maçta da yenilgi yaşamadı.

Inter 34 haftalık süreçte 74 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.