İsrail ordusu: Lübnan'dan en az 10 roket atıldı

HABER MERKEZİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golan Tepeleri'nde yer alan Ein Kiniyye köyü ve yerleşim bölgesi Snir'de sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye kaç roketin atıldığı ve can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Lübnan'dan İsrail tarafına en az 10 roketin atıldığı ve Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

ROKETLİ SALDIRILARI HİZBULLAH ÜSTLENDİ

Şeba Çiftlikleri'nin çevresindeki açık alanlara çok sayıda roket attığını bildiren Hizbullah, bunun İsrail'in Lübnan'daki açık alanlara düzenlediği hava saldırılarına misilleme olduğunu duyurdu.

Hizbullah, açık alanları vurduklarını aktararak, "İsrail uçaklarının perşembe gecesi Lübnan topraklarına saldırılarına cevap olarak Şehit Ali Kemal Muhsin ve Şehit Muhammed Kasım Taha Birlikleri, Şeba Çiftlikleri'ndeki düşman mevzilerine onlarca roket attı" açıklamasında bulundu.

Bu arada Lübnan'dan 4 Ağustos'ta İsrail tarafına 3 roket atılmıştı.

İsrail ordusu, atılan roketlere karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçaklarının, dün Lübnan'dan İsrail'e roket atılan bölgeler ile terör amacıyla kullanılan tünelleri vurduğunu açıklamıştı.

Adraee, İsrail bombardımanının süreceği ve İsrail'i hedef alan terör saldırıları karşısında bunların dozunun artabileceği uyarısında bulunmuştu.