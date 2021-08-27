ABD’den 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı

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Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın bugün ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan konusunu görüştüğünü ve Harris'in de görüşmeye video konferans yoluyla katıldığını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenledikleri basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda dün düzenlenen terör saldırısında 13 Amerikan askerinin yaşamını kaybetmesinin ardından Psaki, "Ulusal Güvenlik ekibi Biden ve Harris'e Kabil'de başka terör saldırıları olabileceğini ancak Kabil Havalimanında maksimum güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi" bilgisini paylaştı.

Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, ABD'nin askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklar ile diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi" ifadesini kullandı.

"Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak"

Toplantıda üst düzey kumutanların da planlanan DAİŞ/Horasan hedefleri konusunda Biden ve Harris'e bilgi verdiğini aktaran Psaki, "Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak" uyarısında bulundu.

Psaki, söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını sözlerine ekledi.

BEYAZ SARAY: TAHLİYELERİN DEVAMI İÇİN TALİBAN İLE ÇALIŞMAK BİR GEREKLİLİK

Öte yandan Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında şunları söyledi:

"Taliban'a güvenmiyoruz ancak konu güven değil. Sahada bir gerçeklik var o da şu ki Taliban Afganistan'ın büyük bir bölümünü kontrol ediyor ve buna havalimanının bulunduğu alan da dahil. Bu nedenle de Amerikan vatandaşlarını, Afgan ortaklarımızı ve Amerikan vize programlarına uygun kişileri çıkarmak için Taliban ile koordinasyon bir gereklilik. Bu tercih edilmiş bir ilişki değil."

Psaki, Kabil'deki havalimanına yönelik yeni saldırılar olabileceği istihbaratlarına ilişkin, "Ortada mevcut bir tehdit var ve bu devam ediyor. Askerlerimiz halen tehlike altında ancak hayatları kurtarmak ve olabildiğince çok insanı tahliye etmek için çalışıyorlar" dedi.