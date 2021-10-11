Politika

Eski üst düzey ajan: Kuzey Kore lideri suikast timleri kurdu

Kuzey Koreli eski üst düzey ajan yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürdü.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
dünya Kuzey Kore Kim Jong-un iddialar eski ajan

HABER MERKEZİ

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında iddialarda bulundu.

Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti.

Kim, Kuzey Kore’nin casus ve siber ağlarının dünyanın her yerine ulaşabileceğini belirtti.

Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu ifade etti.

Kim, uyuşturucudan gelen paranın nereye gittiğini ise şu şekilde açıkladı:

"Kuzey Kore'deki tüm para Kuzey Kore liderine aittir. O parayla villalar inşa eder, araba alır, yiyecek alır, giysi alır ve lüksün tadını çıkarırdı.”

1990'larda Kuzey Kore'nin uzun süreli gıda kıtlığı nedeniyle ölenlerin sayısı yüz binlerce ila bir milyon arasında değişiyor.

Hayatını kurtarmak için 2014'te ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

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