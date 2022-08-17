Bağdat'taki ulusal diyalog toplantısının ardından 5 maddelik açıklama

BAĞDAT (K24)

Irak'ta siyasi liderler, ülkenin içinde bulunduğu mevcut krizden çıkış için "anayasal çerçevede erken seçim yapılması" konusunda anlaştı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yasama ve yargı başkanları ile Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in huzurunda, ulusal diyalog toplantısı düzenledi.

Kazimi’nin çağrısıyla hükümet binasında yapılan toplantıya Mukteda es-Sadr kanadından katılım olmadığı görüldü.

Toplantının ardından yapılan 5 maddelik açıklama şöyle:

1 - Toplantıya katılan taraflar ulusal sabitlere bağlılıklarını ifade ettiler. Ayrıca, tüm sorunlara diyalog yoluyla ve kardeşlik ruhuna güvenerek çözüm bulma, Irak'ın bütünlüğünü, halkının güvenliğini ve ülkenin istikrarını koruma konusunda mutabık kaldılar. Ayrıca, herkesin talep ettiği anayasal demokratik sistemi sürdürmeyi kabul ettiler. Ülkedeki mevcut siyasi krizi çözmek için yüksek ulusal çıkarların desteklenmesini ve ülkenin tüm kesimleri arasında işbirliği ruhu içinde çalışmayı vurguladılar.

2 - Toplantıya katılanlar, siyasi krizlerin çıkmaza girdiği demokratik deneyimler tarihinde bir kez daha erken seçim yoluyla oy kullanmaya başvurmanın olağandışı bir olay olmadığına, ulusal siyasi güçlerin anayasal seçim sürecine başvurabileceğine dikkat çekti.

3 - Toplantıya katılanlar, Irak halkının taleplerine hizmet etme ve halkın hedeflerine ulaşma doğrultusunda kapsamlı bir çözüm için Sadr hareketini ulusal diyaloğa katılmaya çağırdı.

4 - Katılımcılar mevcut krizi çözmek için yasal ve anayasal bir yol haritası çizmek üzere ulusal diyaloğun devamı konusunda anlaştı.

5 - Toplantıya katılanlar, tüm saha, medya ve siyasi gerilimlere son verilmesi çağrısında bulunurken, devlet kurumlarının korunması, kışkırtmalardan ve tacizden uzaklaşılıp barışçıl diyaloğa geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar ayrıca Irak medyasını ve seçkinlerini Irak halkının çıkarlarına hizmet etmek için ulusal diyalog sürecini desteklemeye çağırdı.