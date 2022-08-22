Mardin'deki kaza sonrası tutuklanan TIR şoförlerinin ifadeleri ortaya çıktı

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Derik'te Üçyol mevkisinde 2 TIR'ın da karıştığı kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan TIR şoförlerinin Diyarbakır'daki tedavileri sürüyor.

İlk kazaya karışan TIR'ın şoförü U.G., savcılık ifadesinde, Mazıdağı ilçesinden Derik'e doğru yola çıktığını belirterek, "Fazla tonajım yoktu. Aracın bakımlarını yaptırıyorum. Bir ay önce de yaptırmıştım. Yokuş aşağı inerken birden frenim tutmamaya başladı. Vites düşürdüm, aracım hızlandı. Araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdım. Aracım devrildi. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

''OLAYDA KASTIM YOKTU, PİŞMANIM''

İlk kazaya müdahale eden kalabalığın arasına TIR'la giren şoför Y.Ş. ise ifadesinde şunları söyledi:

"Derik ilçesinde yokuş aşağı giderken frenim tutmuyordu. Fazla yüküm yoktu. Gözümü hastanede açtım, sonrasını hatırlamıyorum. Olayda kastım yoktu. Pişmanım."

2 TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde önceki gün meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan TIR'ın çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 TIR şoförü dün tutuklanmıştı.