Enkazdan sağ çıkarılan küçük kız: 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım

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Maraş’ta kurtarılmayı bekleyen ve kendisini kurtarmaya gelen görevliyle konuşan Cemile isimli küçük kız, kendisi için gelen ekibe, babasının öldüğünü ve otuz saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi.

Depremin 5. gününde enkazlardaki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Maraş'ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Cemile isimli küçük kız, kendisini kurtarmaya gelen arama kurtarma ekibi polise, babasının öldüğünü ve otuz saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi.

Bu sözler sonrası boğazı düğümlenen ve ne söyleyeceğini bilemeyen görevli, yapılan çalışmalar sonrası küçük Cemile'yi enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Battaniyeye sarılan Cemile daha sonra ambulansa konularak hastaneye sevk edildi.



