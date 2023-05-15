Politika

Hakkari: AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz edildiği bildirildi.
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kürdistan Hakkari AK Parti Seçim İtiraz

HABER MERKEZİ

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde çok sayıda sandıkta blok halinde oy kullanıldığı, sandığa gitmeyen seçmenler yerine oy kullanıldığı, sandık sayım, döküm tutanaklarının sisteme hatalı girilerek maddi hatalar yapıldığı, gizli oy kullanma ilkesine uyulmadığı, geçersiz oyların olağan dışı bir yoğunlukta olduğu ve bunlar gibi birçok usulsüzlük yapıldığından dolayı süresi içinde seçim sonuçlarına itirazlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir."

Hakkari'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 72,32, Recep Tayyip Erdoğan 24,64, Sinan Oğan ise 2,74 oy aldı.

Parlamento seçiminde ise Yeşil Sol Parti 3 milletvekili çıkardı. 

 

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