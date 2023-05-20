İran’dan Rojhilatlı gruplara yönelik yeniden saldırılara başlama tehdidi

HABER MERKEZİ

İran, Rojhilatlı silahlı gruplara yönelik Bağdat hükümetinin harekete geçmemesi halinde bölgeye yönelik saldırılara yeniden başlayacağını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, "Irak hükümeti ile bir anlaşma yapıldı ve terör gruplarını imha etme, silahsızlandırma ve ülkelerinden kovma sözü verdiler" dedi.

Pakpur, "Irak hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Onlara bir şans verdik, aksi takdirde hiçbir şey olmazsa Devrim Muhafızları saldırıları devam edecek" diye konuştu.

İran, geçen yıl eylül ayından kasıma kadar birkaç kez olmak üzere Kürdistan Bölgesi’nin Erbil kentindeki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele’ye ait bir merkeze füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

Eylül 2022'de Jina Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, İran, Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.