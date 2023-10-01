Iraklı üst düzey askeri heyetten İran’a ziyaret

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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci başkanlığındaki üst düzey askeri heyet İran’a ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

Kasım Araci’nin Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla Araci başkanlığındaki üst düzey askeri heyetin bugün İran’a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Heyette, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed’de yer alacak.

Ziyaretin Irak ile İran arasındaki güvenlik anlaşmalarının uygulanmasını ele almak amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Irak basınına göre Araci başkanlığındaki heyet, İranlı güvenlik yetkilileri ile Irak ve İran arasındaki güvenlik anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanması ayrıca İran sınırlarının güvenliği konusunu görüşecek.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, 18 Eylül 2023’te Erbil’e ziyaret gerçekleştirerek, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Ahmed ile bir araya geldi. Görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert de hazır bulundu.