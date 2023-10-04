Yaşam

Van ve Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü

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kürdistan Van Hakkari kar

HABER MERKEZİ

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oldu.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Hakkari'de de kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Yağış nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.

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