AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi başladı

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AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi bugün gerçekleştiriliyor. “Türkiye Yüzyılı” temalı kongrede, parti yönetimi yeniden belirlenecek.

Türk basınında yer alan haberlere göre kongreye ,Türkiye'nin 81 ilinden binlerce üye ve 400'ün üzerinde özel davetli katılacak. AKP'nin mevcut lideri Recep Tayyip Erdoğan, partinin genel başkanlığına tek aday olacak ve kurultayda parti liderliğinin üçte ikisi değiştirilecek.

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi için Parti Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gittiği Ankara Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti.

“Bugün, Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün.” diyen Erdoğan, “Biraz sonra Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri diyerek partimizin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştireceğiz.” dedi.

Partiye yeni yüzlerin katılacağını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir döneme, yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. Siyasette öncüsü olacak kurmay kadroyu inşallah delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle, yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar 3'ü olağanüstü olmak üzere toplam 10 tane büyük kongre yaptık. Bu kongrelerin tamamını da birileri gibi sandalyelerin havalarda uçuştuğu atmosferde değil, büyük bir coşkuyla, kardeşlik ve uhuvvet ikliminde icra ettik.”

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere boyun eğmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Çeşitli zorluklarla da karşılaşsak, Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz." diye konuştu.

İsrail'de yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Fazilet Partisi'nden çekildikten sonra 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurdular. Bugüne kadar 7 olağan, 3 olağanüstü kongre gerçekleştiren AK Parti’nin 11 milyon 241 binden fazla üyesi bulunuyor.