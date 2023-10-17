Kürdistan Anti Teröründen Koye'de bir araca düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama
HABER MERKEZİ
Kürdistan Anti Terör, Koye sınırlarında silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef alınan aracın PKK’lilere ait olduğunu bildirdi.
Kürdistan Anti Terörün açıklamasına göre Erbil'in Koye ilçesindeki Heybet Sultan Dağı'nda Kani Kand köyü yolunda sabah saat 10.50’de PKK’lilerin bulunduğu araç Türkiye’ye ait SİHA ile hedef alındı.
Olayda, araç içerisinde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı vurgulandı.
Koye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şirvan Celal, K24’e yaptığı açıklamada, araçta bulunan 4 kişiden birinin hayatını kaybettiğini, diğer 3 kişinin hafif yaralandığını aktarmıştı.
Celal, hayatını kaybeden kişinin cenazesinin Koye adli tıp kurumuna gönderildiğini bildirmişti.