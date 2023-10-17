Koye'de bir araç dron ile hedef alındı

HABER MERKEZİ

Erbil'in Koye ilçesindeki Heybet Sultan Dağı'nda, bir aracın dron ile hedef alınması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Koye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şirvan Celal, K24’e yaptığı açıklamada, Heybet Sultan Dağı'nda bölgedeki bir aracın dron ile hedef alındığını belirterek, araçta bulunan 4 kişiden birinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Hayatını kaybeden kişinin aracın sürücüsü (erkek) olduğunu ve cenazesinin Koye adli tıp kurumuna gönderildiğini kaydeden Celal, araçta bulunan 3 kişinin (kadın) saldırıda hafif yaralandıklarını ifade etti.

K24 muhabirinin aktardığına göre saat 11.00 sularında, Koye ilçesindeki Heybet Sultan Dağı yakınlarında Kani Kand köyü yolunda, bir araç dron ile hedef alındı. Araçta bulunanların Mahmur Kampı sakinleri olduğundan şüpheleniliyor.