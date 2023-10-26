Kürdistan Anti Terörden açıklama

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Kürdistan Anti Terör, Türkiye’nin Erbil ve Duhok sınırlarında PKK’ye karşı düzenlediği bir dizi operasyonda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kürdistan Anti Terör Biriminden yapılan açıklamada, “Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarının dün gece 25/26 Ekim 2023’te Erbil'in Sidekan ilçesinde PKK’nin bulunduğu çok sayıda noktaya gerçekleştirdiği bombardımanlarda 9 PKK'li öldürüldü.” denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından dün gece Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Şiladze ve Dereluk ilçelerinde de PKK’ye karşı hava operasyonu düzenlendiği vurgulandı.

Operasyonda, 1 PKK’linin yaşamını yitirdiği, 3 PKK’linin de yaralandığı aktarıldı.