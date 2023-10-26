Sidekan Kaymakam Vekili: Türkiye, Sidekan’da PKK’ye ait 2 aracı hedef aldı

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Türkiye’ye ait insansız hava aracı (İHA), Erbil’in Soran İdaresine bağlı Sidekan ilçesinde PKK’lilere ait 2 aracı hedef aldı.

Sidekan Kaymakam Vekili İhsan Çelebi, haberi K24’e doğrulayarak, “Dün gece Türk ordusu, insansız hava aracıyla Sidekan ilçesindeki Bejwanan ve Dasni köylerinde iki aracı hedef aldı. Alınan bilgilere gore araçlar PKK’lilere ait.” dedi.

Saldırı sonucu yaşanan kayıplarla ilgili bilgi veren Çelebi, “Vatandaşlar PKK nedeniyle bölgeye giremediği için, şimdiye kadar can kaybıyla ilgili herhangi bir bilgi alınmadı. Her iki aracın yandığı biliniyor.” diye konuştu.

Soran Bağımsız İdaresi sınırları içerisindeki Sidekan ilçesinde, 250'den fazla köy var. Sidekan Kaymakamlığından paylaşılan verilere göre PKK ile Türkiye arasındaki çatışmaların başlangıcından bu yana 118 köy boşaltıldı.

PKK'ye yakınlığı ile bilinen yayın organı ANF'de yer alan haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Erbil’in Soran İdaresine bağlı Sidekan ilçesinde "Binarê Goşînê Dağında" bir aracın hedef alındığı ifade edildi.

-MSB'den açıklama

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB) dün gece yapılan açıklamada, Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde PKK’ye karşı hava operasyonu düzenledikleri belirtildi.

PKK tarafından kullanılan ve içerisinde PKK yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedefin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 25 Ekim 2023 saat 21.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir.”