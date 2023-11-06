CHP kurultayında PM ve YDK için oy sayımı sona erdi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi için kullanılan oy sayımı sona erdi. Resmi sonuçlar, itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP kurultayında, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Seçimlerle​​​​​​ 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlendi. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvuruda bulundu.

Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

Kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in PM için hazırladığı "anahtar listede" yer alan isimler şu şekilde:

"Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Hacer Taş Gültepe, Gamze Taşcıer, Bora Terzi, Vahap Tuncer, Melisa Uğraş, Ahmet Hakan Uyanık, Cumhur Uzun, Pınar Uzun Okakın, Ediz Ün, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Hüseyin Yaşar, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Sinan Adıyaman, Ertan Akbaba, Zeliha Aksaz Şahbaz, Erdal Aksünger, Erkan Aydın, Cem Aydın, Ergül Aydınlık, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Dursun Bulut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Mehmet Burak Cop, Gizem Çoşkun, Murat Çan, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gül Çiftçi Binici, Mehmet Alkım Denizaslanı, Emin Umut Dikili, Bedirhan Berk Doğru, Burcu Düzen, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ali Abbas Ertürk, Berker Esen, Ali Haydar Fırat, Yalçın Görgöz, Altınay Görmüş, Hüseyin Can Güner, Nazan Güneysu, Aysu Bahar Gürlek, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan İrem, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ahmet Kaya, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Fatma Köse, Mustafa Murat Kubilay, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Sadi Özdemir, Şaziye Öztürk, Haşim Öztürk, Selin Sayek Böke ve Murat Sönmez."

Özel'in, YDK aday listesi ise şöyle:

"İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay ve Subutay Özgür."

Özgür Özel, Parti Meclisi üyeleri için oyunu kullanırken sandık başında açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesinin olup olmadığı ile ilgili soruya Özel, "Telefonla görüştük. Önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir de devir teslim törenini bir de bütün Türkiye'nin gözü önünde partimize yakışır bir şekilde yapacağız." yanıtını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün; kendisinin CHP Genel Başkanı olarak seçilmesi ile ilgili değerlendirmesinin anımsatılması üzerine Özel, "Erdoğan, bundan sonra her günün kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın içindeki stresi, Erdoğan'ın içindeki karabasanı anlıyorum. CHP'den endişe etmeye devam etsin." açıklamasını yaptı.