Seçimi kazanan Özgür Özel'e tebrik mesajları: "Değişim sırası Türkiye'de"

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı, dün Ankara’da gerçekleştirildi. Seçimlerin 2’inci tura kalmasının ardından genel başkan seçilen Özgür Özel’e, birçok siyasetçiden tebrik mesajı geldi.

Kongrenin Divan Başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu'nda basın mensuplarına konuştu.

Kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in önemli bir dönemde, önemli bir göreve geldiğini ifade eden İmamoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız. Tabii 13 yılı aşkın süredir partimizde hizmet eden, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Bir başkasına devretmek de güzel bir şey, zamanı geldiğinde. Bu bağlamda çok kıymetli."

-“Değişim sırası Türkiye'de”

Bunun Türkiye demokrasisi açısından da kıymetli olduğunu belirten İmamoğlu, çok saygın bir kurultaydan geçtiklerini ve bu süreçte çok az incitici olayın yaşandığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, kongrenin ardından paylaştığı tebrik mesajında da “Değişim sırası Türkiye'de.” demişti.

- Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Özel'i tebrik ederek, "Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

-Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ile yarışan ve eski CHP Genel Başkı olan Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Özel'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu,"Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

-Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş da CHP’nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel’i tek cümlelik mesajla tebrik etti.

Yavaş, “CHP 38. Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i kutluyorum.” mesajını paylaştı.