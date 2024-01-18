Estonya Devlet Başkanı: Kürdistan Bölgesi ile dijitalleşme alanında iyi bir koordinasyonumuz var

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Estonya Devlet Başkanı Alar Karis, Erbil’i hedef alan saldırıları şiddetle kınayarak, dijitalleşme alanında Kürdistan Bölgesi ile iyi bir koordinasyon içerisinde olduklarını belirtti.

Dün resmi ziyaret kapsamında Erbil Uluslararası Havalimanına ulaşan Estonya Devlet Başkanı Alar Karis, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.

Neçirvan Barzani ile Alar Karis, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın karşısına geçti.

Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret eden ilk Estonya Devlet Başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirten Karis, “Kürdistan Bölgesi'nde siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde yaşanan çok güzel değişiklikleri yakından görmekten memnuniyet duyduğunu” dile getirdi.

“Kürdistan Bölgesi ile dijitalleşme alanında iyi bir koordinasyonumuz var, güvenlik alanında da koordinasyonumuz var.” diyen Karis, “Estonya her zaman Irak ve Orta Doğu'nun güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için çalıştı. Askerlerimiz Erbil'de, Kürdistan Bölgesi halkının misafirperverliğinden dolayı minnettarlar.” dedi.

Erbil’e düzenlenen ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırıları kınayan Karis, saldırının kurbanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesine, daha müreffeh ve istikrarlı olmasına yardımcı olmak için buradayız, çıkarlarımızı korumak istiyoruz.” dedi.