Politika

Estonya Devlet Başkanı Erbil'de

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kürdistan Estonya Alar Karis Erbil Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

Estonya Devlet Başkanı Alar Karis, resmi ziyaret kapsamında bugün Erbil’e ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanına gelen Alar Karis, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.

Kurdistan24 muhabiri Nawras Abdulla, Neçirvan Barzani ile Alar Karis’in bir araya geleceğini belirtirken, başta ikili ilişkiler ve terör olmak üzere birçok konunun ele alınacağını aktardı.

Estonya, 2014 yılında DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi ve Irak'a yönelik saldırıları sırasında, Uluslararası Koalisyon güçlerine katılarak, Peşmerge ve Irak ordusuna yardım sağlamıştı.

Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ve beraberindeki heyet dün 16 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyaret gerçekleştirmişti.

Alar Karis, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Iraklı yetkililerle bir araya gelerek, ülkenin ve bölgesinin istikrarı ile güvenliğini görüşmüştü.

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