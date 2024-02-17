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Çalışmalar 5. gününde: Erzincan'daki kayıp işçilere hala ulaşılamadı

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kürdistan Erzincan Çöpler köyü İliç toprak kayması

HABER MERKEZİ 

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler köyündeki maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgedeki çalışmalara katılan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerini 24 saat esasına göre yürütüyor.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Bakan Bayraktar: 6 işçi dere yatağında, 3 işçi manganez ocağında

Çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi veren Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm aldıklarını ve şu ana dek olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

Göçük altında kalan 6 işçinin dere yatağında, 3 işçinin ise manganez ocağında olduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saat arama kurtarmayla alakalı özellikle manganez ocağındaki 3 çalışanımız için yoğun bir çalışma devam ediyor 6 işçimiz dere yatağında, 3 işçimiz manganez ocağında. İşçilerin olabileceği yerlere yoğunlaşıyoruz.

Toprağın kaldırılması önceliğimiz. Suda halk sağlığını tehdit edecek durum yok Olayın kök nedenleri ayrıntılı şekilde araştırılıyor. Her gün farklı lokasyonlardan suyla alakalı 9 ayrı lokasyondan ölçüm yapıyoruz ve ölçüm alıyoruz.

Özellikle temiz suyun buradaki dere havzasına karışmadan daha farklı yollarla aktarılmasıyla alakalı da özellikle DSİ'nin koordinasyonunda ve kontrolünde ciddi bir çalışmayı yürütüyoruz."

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