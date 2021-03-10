كريم شيخو: محمد شيخو دخل التاريخ من أبوابه الذهبية

أربيل (كوردستان 24)- قال الفنان كريم شيخو ان الفنان الكوردي محمد شيخو دخل التاريخ من أبوابه الذهبية وذلك عبر أغنياته التي تعد كنزا نفيسا لا ينضب.

وجاء حديث شيخو في مقابلة مع كوردستان 24 عبر تطبيق سكايب، بمناسبة مرور 32 عاما على وفاة الفنان الكوردي الشهير محمد شيخو المعروف بـ"بافي فلك"

وبهذه المناسبة قام كريم شيخو وعزيز بيجو بتحديث اغنية للفنان الراحل "بافي فلك"، وذلك على أنغام عازف العود جوان فرحان.

واكد شيخو انه سيقوم كل عام بتحديث اغنية جديدة لمحمد شيخو، وفاء لذكراه وتقديرا لفنه وخدماته للموسيقى الكوردية.

وخلال الايام الماضية لاقت اغنية "جانامن" المستحدثة استحسان شريحة واسعة من الكورد على وسائل التواصل الاجتماعي ووردت مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية بحق هذا العمل الفني.

وولد الفنان محمد شيخو عام 1948 في قرية خجوكي التابعة لمدينة القامشلي، ألف العديد من الأغاني التي يغلب عليها طابع الحزن حيث غنى بكافة اللهجات الكوردية بإحساس مرهف وكانت القضية الكوردية والمطالبة بحرية الشعب الكوردي هي السمة الغالبة على فنه ونتيجة لذلك تعرض للسجن والاعتقال والتعذيب على يد السلطات الأمنية في سوريا.

وتوفي محمد شيخو في 9 آذار من عام 1989 ودُفن في مدينة القامشلي تاركا وراءه ارثا من الأغاني بلغ عددها أكثر من 120 اغنية.

سوار أحمد

شارك في التغطية رشا بارزان